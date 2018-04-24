​Сервисы аналитики: снижение российской аудитории Telegram после блокировки минимальные

Сервисы аналитики Combot, TGStat и Crosser Bot представили данные, согласно которым за неделю после начала блокировки Telegram активная аудитория мессенджера в России сократилась на 3%, пишет Meduza.

При этом отмечается, что увеличилось количество новых записей и охват каналов.

«Данные получены при помощи сервиса Crosser Bot, который позволяет администраторам Telegram-каналов сканировать свою аудиторию на предмет пересечений с другими каналами и наличия «мертвых» подписчиков. В базе сервиса сведения более чем о пяти миллионах пользователей русскоязычных каналов»,– рассказал руководитель контента и аналитики сервиса Combot Антон Проценко.