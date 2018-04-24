​«Популярная наука в Сургуте» показала работу российских археологов в Египте изнутри

В субботу, 21 апреля, прошла шестая лекция проекта «Популярная наука в Сургуте», поддержанного Фондом президентских грантов. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, член Международной ассоциации египтологов Максим Лебедев рассказал сургутянам о том, как египтяне смогли построить пирамиды Гизы, и как российские археологи теперь изучают наследие тех времен.

В течение трех часов Максим Лебедев рассказывал о технологиях, верованиях, быте, жизни и смерти тех людей, которые три тысячи лет назад возвели те самые пирамиды, обросшие за эти века массой мифов и легенд. Он рассказал о собственном опыте экспедиций, о том, что и кого находил в гробницах возле пирамид, и какие археологические байки теперь ходят среди египтологов России.

Нынешний сезон проекта «Популярная наука в Сургуте» приближается к своему завершению. Впереди осталась еще одна лекция, которая состоится 26 мая, после чего проект уйдет на каникулы. Все подробности о будущем мероприятии проекта читайте на сайте Интеллектуального клуба и в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/nauka_v_surgute.