Комитет Госдумы одобрил оборудование курилок в аэропортах

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, разрешающий оборудовать помещения для курения в аэропортах, пишет «ТАСС» со ссылкой на заключение комитета.

«Учитывая статистические данные об административных правонарушениях в связи с нарушением запрета курения табака на территории аэропортов и случаях курения в помещениях аэропортов, а также возможные последствия от курения в непредназначенных для этого местах и влияние окружающего табачного дыма на здоровье человека, комитет полагает возможным установить предлагаемую законопроектом возможность разрешить курение в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции, в аэропортах на основании решения собственника имущества или иного уполномоченного им лица», – сказано в документе.

В заключении комитета сказано: «считает возможным принять в первом чтении проект федерального закона».