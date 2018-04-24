​В Сургутской травматологии обсудили сложные повреждения костей конечностей

В научном форуме приняли участие врачи из медицинских организаций Когалыма, Лангепаса, Ханты-Мансийска, Мегиона, Нефтеюганска, Лянтора, а также Нижнего Новгорода и Кургана. Специалисты обсудили современные методы лечения и реабилитации осложненных повреждений костей и конечностей. Одна из ключевых тем конференции — применение современных имплантатов при выполнении остеосинтеза повреждений конечностей.

«На встрече были рассмотрены передовые технологии, которые применяют специалисты во всем мире, в том числе и у нас. Одна из них — остеосинтез. Это операция по соединению и фиксации костных отломков, возникших при переломах. Основная цель вмешательства — создание оптимальных условий для анатомически правильного сращения костной ткани, — прокомментировал травматолог-ортопед БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Станислав Афанасьев. — Метод является основным при лечении переломов длинных трубчатых костей, нередко — единственно возможный при внутрисуставных переломах с нарушением целостности суставной поверхности. В качестве фиксаторов, как правило, используются штифты, винты, спицы, которые изготовлены из материалов, обладающих биологической инертностью».

На форуме был представлен опыт работы микрохирургической службы Травматологической больницы Сургута. Специалисты рассмотрели новые тенденции в кожной пластике. Такая операция выполняется для восстановления целостности мягких тканей конечностей, а также с целью стимуляции регенераторных процессов в костной ткани. Как правило, в современной практике используется принцип аутопластики — технология, при которой используются собственные ткани оперируемого, что гарантирует быструю приживаемость трансплантата с минимальным риском развития осложнений.

Для коллег из Югры выступил заместитель директора по научной работе Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова Дмитрий Борзунов. Специалист из Кургана рассказал о возможностях несвободной пластики по Г.А. Илизарову при реабилитации пациентов с последствиями тяжелых скелетных травм.

«Научно-практические конференции для специалистов в Травматологической больнице Сургута — традиционны, — отметил главный врач БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Дмитрий Гарайс. — Профессиональные встречи позволяют не только обмениваться опытом, но и дают возможность оценить перспективы развития отрасли, познакомиться с новыми медицинскими технологиями, узнать об их особенностях от первоисточника, специалистов, причастных к разработке того или иного современного метода лечения, который в перспективе будет внедрен в нашем регионе».