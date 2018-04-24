Угонщик без прав из Сургутского района взял чужое авто покататься

Накануне к полицейским Сургутского района обратился мужчина 1974 года рождения, который сообщил, что у него угнали автомобиль.

Потерпевший рассказал, что Нива исчезла со стоянки возле производственной базы, расположенной в районе 40-го км подъезда к Сургуту. Он оставил автомобиль с открытой дверью и ключами в замке зажигания.

По горячим следам задержали работника этого же предприятия — мужчину 1988 года рождения, который взял авто покататься. Причем у угонщика даже нет водительского удостоверения.

Сейчас ему грозит пять лет лишения свободы.