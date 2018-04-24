​Песков подтвердил увеличение расходов на соцсферу и инфраструктуру. Однако опроверг сумму ранее указанную в СМИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указ президента об увеличении расходов на социальную сферу и инфраструктуру находятся в завершающей стадии, пишет «Интерфакс».

Однако он опроверг ранее указанную в СМИ сумму затрат в 10 трлн рублей. «Там другие цифры», – отметил пресс-секретарь президента.

«Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки. Фактически завершилась его экспертная подготовка и проработка», – заявил Песков.

«Такой документ действительно готовится, и он будет представлен главе государства. Как только президент посчитает необходимым его подписать, мы вас проинформируем», – подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что планируется указ президента РФ, согласно которому будет выделено 10 трлн рублей на инфраструктуру и социальную сферу.