​Песков подтвердил увеличение расходов на соцсферу и инфраструктуру. Однако опроверг сумму ранее указанную в СМИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указ президента об увеличении расходов на социальную сферу и инфраструктуру находятся в завершающей стадии, пишет «Интерфакс».
Однако он опроверг ранее указанную в СМИ сумму затрат в 10 трлн рублей. «Там другие цифры», – отметил пресс-секретарь президента.
«Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки. Фактически завершилась его экспертная подготовка и проработка», – заявил Песков.
«Такой документ действительно готовится, и он будет представлен главе государства. Как только президент посчитает необходимым его подписать, мы вас проинформируем», – подчеркнул Песков.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что планируется указ президента РФ, согласно которому будет выделено 10 трлн рублей на инфраструктуру и социальную сферу.
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