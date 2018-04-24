​Силовики Югры начали массовую проверку ТЦ и школ

Силовые структуры Югры начали массовую проверку торгово-развлекательных центров, школ, а также учреждений здравоохранения, спорта и культуры, пишет «РБК Тюмень».

Решение о проверках было принято еще в начале апреля председателям антитеррористической комиссии региона, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Югре. Выводы по результатам данной работы будут сделаны к концу месяца.

«Особое внимание обращается на целостность ограждения, отсутствие возможности несанкционированного проникновения на территорию школ, работу охранного телевидения. Также проверяется согласованность действий сотрудников частных охранных предприятий в случае ЧП», - говорится в официальном сообщении пресс-службы югорской Росгвардии.