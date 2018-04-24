27 апреля в Сургуте состоится научно-практическая конференция «Рак и репродукция»

Окружная научно-практическая конференция «Рак и репродукция» состоится в Сургуте 27 апреля 2018 года на базе бюджетных учреждений – организаторов форума - «Сургутская окружная клиническая больница» и «Сургутский государственный университет».

Участники конференции врачи акушеры-гинекологи, онкологи, специалисты диагностических служб лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений ХМАО-Югры, ученые медицинских вузов и специалисты ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута.

В ходе конференции будут рассмотрены вопросы онкологии и беременности, такие как органосохроняющие хирургические репродуктивные технологии при раке шейки матки, циторедуктивные операции и внутрибрюшной гипертермической химиотерапии при распространенном раке яичника, механизмов, фотодинамической терапии и диагностики различных онкозаболеваний репродуктивной системы женщин, а также, профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений у онкогинекологических больных. Участники мероприятия обсудят перспективы биологических маркеров в диагностике рака шейки матки и актуальность проблемы рака и репродукции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Присутствующие на конференции смогут понаблюдать за операцией. Видео-мастер-класс из опеорационной проведет доктор медицинских наук, профессор Максим Станиславович Афанасьев (г.Москва).

Конференция состоится согласно Плана основных мероприятий Департамента здравоохранения ХМАО-Югры. Цель форума – повышение качества медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста, повышение постдипломного образования врачей онкологов, акушеров-гинекологов, хирургов, лучевой и функциональной диагностики, организаторов здравоохранения и в целях повышения преемственности между онкологической и акушерско-гинекологической службами, а также в ознаменование 25-летнего юбилея СурГУ.

Место проведения мероприятия - г.Сургут, ул. Ленина, 1 (научная библиотека СурГУ).

Начало мероприятия - 08:00.