​КЦ «Порт» приглашает на «Темную сторону»

19 мая в 20:00 в культурном центре «Порт» в рамках Международной акции «Ночь музеев» состоится презентация масштабной коллективной выставки «Тёмная сторона», в основе которой свет, тень и, на первый взгляд, невидимые картины.

На выставке будут представлены работы художников из Сургута и других городов Югры, нарисованные флуоресцентной краской. Холсты выглядят абсолютно или частично пустыми, однако при воздействии на них ультрафиолетовым излучением, изображение проявляется. Помимо абсолютно невидимых невооружённым глазом картин, будут представлены видимые рисунки, на которых при контакте с ультрафиолетом проявляются дополнительные детали, меняющие смысл.

Каждому посетителю выставки на входе будет выдан специальный девайс, при помощи которого он самостоятельно рассматривать содержимое работ. В пространстве экспозиции также будет размещено несколько инсталляций и фотозон, светящихся в постоянной неоновой подсветке.

В проекте принимают участие художники Булат Сайфуллин, Анна Неустроева, Rino Ink, София Пономаренко, Наталья Янчинская, Карина Мухутдинова, Rocket, Влад Алеев, Артём Мунтян, Иван Демьяненко, арт-группы «Прорубь» и «Чайки».

Открытие выставки «Тёмная сторона», приуроченной к международной Ночи музеев, пройдёт в концепции игры со светом и тенью с использованием различных флуоресцентных материалов.

Помимо презентации проекта, гостей ждёт выступление музыкального проекта «Tim Marley» (г. Екатеринбург), специализирующегося на синтезе живой, электронной музыки и вокала, а также перформанс от знаменитого «Летучего театра» и выступление танцевальной студии «YakutZoo».

Возрастное ограничение: 16+