​На ремонт и замену навесов в образовательных учреждениях города выделят 5,8 млн рублей

На заседании думы Сургута депутаты проголосовали за то, чтобы выделить 5,8 млн рублей на ремонт и замену навесов в образовательных учреждениях города.

Отмечается, что решение было принято после настоятельной просьбы родителей.

«Чтобы заменить все необходимые теневые навесы, необходимо около 49 миллионов рублей, из них 14 миллионов было предусмотрено в бюджете ранее, почти шесть миллионов мы выделили сейчас, при внесении изменений в бюджет, – сказала Надежда Красноярова. – Таким образом, потребность составляет еще порядка 29 миллионов рублей. Будем надеяться на то, что при разыгрывании конкурсов на эти работы сумма уменьшится, а значит уменьшится и итоговая сумма, необходимая для того, чтобы закрыть этот вопрос. В любом случае, раз мы взялись за решение проблемы, мы должны ее решить».