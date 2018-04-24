​ГИБДД хотят объединить две части практического экзамена по вождению воедино

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомство намерено внести изменения в практический экзамен по вождению в автошколах, объединив две его части, площадку и город, в единое испытание, пишет «Коммерсант».

Черников уверен, что новый экзамен позволит лучше понять уровень владения водителем всеми навыками вождения в реальных условиях. «На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», — пояснил он.

«Мы не говорим о том, чтобы вообще исключить получение навыков вождения на площадке. Какой смысл инспектору находиться на площадке, когда кандидаты в водители все равно проходят в самой автошколе внутренний экзамен? Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность», — рассказал Черников.

На данный момент изменения обсуждаются с министерством образования и науки. Ожидается, что решение может быть принято к концу 2018 года.