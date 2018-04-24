​ВЦИОМ: лишь 25 процентов россиян считают важным сохранить доступ к мессенджеру Telegram

Каждый четвертый российский интернет-пользователи считает важным сохранение доступа к мессенджеру Telegram на территории страны, пишут «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

В свою очередь 64 процента респондентов заявляют, что вопрос доступности Telegram в России для них не важен. При этом 43 процента из них ответили – «совершенно не важно».

Больше всего Telegram популярен у возрастной группы 18-24 года. Среди них 45 процентов заявили, что для них важно иметь доступ к мессенджеру на территории России.

Отметим, что результаты опроса ВЦИОМ практически совпали с результатам опроса siapress.ru, где также 64 процента пользователей заявили, что не пользуются Telegram.