​Роскомнадзор намерен ввести новое основания для добавления сайтов в «черный список»

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, Роскомнадзор предлагает блокировать сайты на основании судебных решений по административным делам в рамках закона об информации, пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что ведомство хочет добавить новое основание для внесения в список запрещенных сайтов, чтобы легализовать массовые блокировки, проводимые в попытках ограничить доступ к Telegram.

«Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и таким образом подвести правовую базу под свои действия», — заявила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.