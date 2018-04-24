​Педотряд СурГПУ летом будет работать в Сургутском районе

В Сургутском государственном педагогическом университете с 2005 года реализуется круглогодичная программа подготовки кадров к организации летнего отдыха «Школа вожатых». В программе участвуют студенты 1-4 курсов, её продвижением занимается Центр молодёжных инициатив СурГПУ.

Как сообщила руководитель ЦМИ Ирина Чуйкова, сегодня в университете действует 4 педагогических отряда с разными направлениями работы. Так, «Ника» организовывает досуг маленьких сургутян: устраивает игры и водит хороводы с детьми во дворах на ул. 30 лет Победы. Педотряд «Синий шар» уже несколько лет проводит мероприятия для детей с ОВЗ в школе №18 им. В.Я. Алексеева. Педагогический отряд «Содружество» работает по направлению РДШ – Российского движения школьников. А вот педотряд «Клюква» создан для работы в загородных детских лагерях. Нынешним летом девчат отряда «Клюква» пригласили потрудиться вожатыми в Русскинской школе-интернате (3 смены) и в детском спортивно-оздоровительном лагере «Олимпия» в посёлке Барсово (2 смены).

Создание педотрядов студентов СурГПУ и их подготовка основана на социальном заказе различных образовательных учреждений города и района.