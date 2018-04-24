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​Западно-Сибирский банк Сбербанка выдал АО «Югра-Экология» банковские гарантии на сумму более 360 млн рублей

Западно-Сибирский банк Сбербанка выдал банковские гарантии региональному оператору по обращению с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе АО «Югра-Экология» на сумму более 360 млн рублей. Компания будет обеспечивать весь процесс сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов на территории муниципальных образований Югры.

В соответствии с законодательством до 2019 года во всех субъектах Российской Федерации должно пройти внедрение новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

«Западно-Сибирский банк Сбербанка впервые реализовал такую сделку. Институт региональных операторов по переработке отходов в нашей стране только формируется. Убеждены, что банковские гарантии Сбербанка позволят компании «Югра-Экология»исполнить свои обязательства в соответствии с подписанным соглашением», – подчеркнул управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп.

«Мы молодая компания, имеющая квалифицированных специалистов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В Сбербанке мы смогли получить банковские гарантии для участия в конкурсах по выбору региональных операторов по обращению с отходами и обеспечения своей деятельности в кратчайшие сроки и на комфортных условиях», – прокомментировал директор АО «Югра-Экология» Сергей Гайдамака.

Банковская гарантия Сбербанка является одним из надежных инструментов обеспечения сделок. Гарантии предоставляются компаниям, имеющим устойчивое финансовое состояние и находящимся на расчетно-кассовом обслуживании в Сбербанке. Вид гарантии, срок действия и комиссия определяются в индивидуальном порядке. Узнать подробную информацию об условиях оформления банковской гарантии можно на официальном сайте www.sberbank.ru.


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Сегодня в 11:46, просмотров: 102, комментариев: 0


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