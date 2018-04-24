​Сбербанк обновил линейку пакетов услуг для малого бизнеса

23 апреля 2018 года, Москва — Сбербанк запустил новую линейку из пяти пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса.Каждый клиент малого бизнеса сможет выбрать для себя подходящий пакет услуг, пользоваться которым ему будет выгодно и удобно.

Пакет услуг «Легкий старт» создан специально для предпринимателей, которые начинают свое дело, и организаций в стадии зарождения. «Удачный сезон» подходит для ведения сезонного бизнеса, а также организациям с невысокой транзакционной активностью. «Хорошая выручка», благодаря сниженному тарифу на внесение наличных, подойдет тем, кто часто вносит выручку, — например, предприятиям розничной торговли. Пакет услуг «Активные расчеты» создан специально для организаций, которые отправляют много платежей. Данный пакет позволяет перенести неиспользованный лимит платежей на следующий месяц. Пакет «Большие возможности» идеален для организаций с высокой транзакционной активностью, которые проводят максимум операций по счету.

«Нам важно предоставлять клиентам удобные и выгодные услуги, которые максимально соответствуют их ожиданиям. Новая линейка разработана на основе анализа поведенческой модели более 1,8 млн представителей малого бизнеса — клиентов Сбербанка. Разрабатывая обновленную линейку, мы пересмотрели ценовой подход, чтобы сделать обслуживание малого бизнеса и начинающих предпринимателей максимально доступным. Всегда бесплатным является обслуживание пакета услуг "Легкий старт". В большей части российских городов вы можете подключить пакет "Удачный сезон" по цене до 490 рублей, а пакет "Хорошая выручка" будет стоить не более 990 рублей. Пакет "Большие возможности" обойдется дороже, но благодаря ему предприниматели и компании смогут сэкономить на РКО в два раза по сравнению со стандартными тарифами», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

Узнать подробнее о новых пакетах услуг Сбербанка и уточнить их стоимость для каждого региона вы можете на сайте.