​Центральная библиотека Сургута приглашает на просмотр и обсуждения мультфильма «Вверх»

Впервые в киноклубе «Смотри и учись»: мультипликационный фильм.

В субботу 28 апреля с 17.30 до 21.00 состоятся просмотр и обсуждение мультфильма «Вверх», а тема встречи – «Уметь находить возможности».

«Вверх» – это совместное произведение Pixar и Disney . А ещё это по-детски забавная, по-взрослому умная и по-человечески добрая история, которая заставит вас почувствовать себя ребёнком, но сделать при этом вполне взрослые выводы.

Вход на мероприятие бесплатный.

Ведущий и автор киноклуба – Константин Бороздин, бизнес-тренер, специалист по организационному и личному развитию.



Место проведения: ЦГБ им. А.С. Пушкина ул. Республики, 78/1, 6-й этаж.

Справки и запись по телефонам: 24-20-46 (по будням), 8-922-250-48-82 (по вечерам и выходным).