Онкологи Сургутской ОКБ успешно проводят торакоскопические радикальные операции при раке лёгкого

Новые высокотехнологичные операции внедрены в практику в онкологическом центре БУ «Сургутская окружная клиническая больница».
Торакоскопические радикальные операции при раке лёгкого успешно проводят онкологи учреждения. Многие операции, относящиеся к торакальной хирургии в настоящее время можно выполнить с помощью метода видеоассистенции или видеоторакоскопии. В западной литературе прочно установился термин VATS (video-assisted thoracic surgery). VATS применяется при операциях на легких, средостении, плевре и пищеводе.
Основное достоинство торакоскопической операции - отсутствие большого травматичного хирургического доступа - разреза и разведения ребер. Торакоскопические операции выполняются через проколы в грудной стенке и при помощи специального эндоскопического инструмента. Как следствие этого: меньше осложнений, менее выраженная послеоперационная боль. Отпадает необходимость в нахождении больного в отделении реанимации, более ранняя адаптация (больные могут вставать уже в день операции), более ранняя выписка из стационара и возвращение к обычному образу жизни, хорошие косметические свойства.
В онкологическом центре Сургутской окружной клинической больницы выполнено пять радикальных торакоскопических расширенных лобэктомий (удаление доли лёгкого). По радикальности такие операции не уступают «обычным» торакотомным операциям при I, II стадиях заболевания.
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