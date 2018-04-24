Онкологи Сургутской ОКБ успешно проводят торакоскопические радикальные операции при раке лёгкого

Новые высокотехнологичные операции внедрены в практику в онкологическом центре БУ «Сургутская окружная клиническая больница».

Торакоскопические радикальные операции при раке лёгкого успешно проводят онкологи учреждения. Многие операции, относящиеся к торакальной хирургии в настоящее время можно выполнить с помощью метода видеоассистенции или видеоторакоскопии. В западной литературе прочно установился термин VATS (video-assisted thoracic surgery). VATS применяется при операциях на легких, средостении, плевре и пищеводе.

Основное достоинство торакоскопической операции - отсутствие большого травматичного хирургического доступа - разреза и разведения ребер. Торакоскопические операции выполняются через проколы в грудной стенке и при помощи специального эндоскопического инструмента. Как следствие этого: меньше осложнений, менее выраженная послеоперационная боль. Отпадает необходимость в нахождении больного в отделении реанимации, более ранняя адаптация (больные могут вставать уже в день операции), более ранняя выписка из стационара и возвращение к обычному образу жизни, хорошие косметические свойства.

В онкологическом центре Сургутской окружной клинической больницы выполнено пять радикальных торакоскопических расширенных лобэктомий (удаление доли лёгкого). По радикальности такие операции не уступают «обычным» торакотомным операциям при I, II стадиях заболевания.