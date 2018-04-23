Сургутяне снова жалуются на мусоровозы возле школ

Жители Сургута присылают в редакцию СИА-ПРЕСС фото «утренних» мусоровозов в разных районах города. Напомним, на прошлой неделе грузовик был замечен около восьми утра у крыльца естественно-научного лицея:





Казалось бы, управляющим компаниям даны рекомендации, графики скорректированы, однако на этот раз родители заметили мусоровоз возле лицея №1:

«В 7.30-7.35 автомобиль проезжал дважды за неделю, - жалуется мама ученика начальной школы Виктория. — Я уже звонила диспетчеру в РЭУ-6 по этому поводу, пообещали сделать замечание, но потом ситуация повторилась. Им распоряжение мэра не указ? Около лицея вообще все плотно забито всегда машинами, т.к. работники Сургутнефтегаза паркуются везде, где только могут в районе остановки «Восход». Ну и детей в школу везут родители прямо к крыльцу».