В Сургуте с 1 мая запустят дачные автобусы. Движение сезонных маршрутов будет открыто в выходные и праздничные дни: 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 мая. Подробнее с маршрутами следования можно ознакомиться на сайте администрации города.

Сургутские пенсионеры могут бесплатно ездить на соответствующих автобусах и маршрутках, при предъявлениипенсионного удостоверенияили справки установленного образца и документа, удостоверяющего личность.

Напомним, 1 мая для организации праздничного шествия в Сургуте будет перекрыто движение транспорта с 8 до 13 часов. Подробнее об этом читайте по ссылке.