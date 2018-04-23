16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,7655   EUR  75,7924  

​Премьер-министр Армении Саргсян подал в отставку из-за массовых протестов

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, пишут «Ведомости» со ссылкой на News.am.

Издание пишет, что его назначение вызвало массовые протесты в Армении. Уже известно о более чем 200 задержанных. Протест возглавляет лидер оппозиции депутат Никол Пашинян.

Согласно информации, в заявлении Саргасяна, которое было распространено пресс-службой правительства, он обращается ко всем гражданам. «Никол Пашинян был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», – заявил Саргсян.

Отметим, что с 13 апреля в Ереване и ряде городов республики происходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:39, просмотров: 106, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 17:54
Вот армян еще более зауважал

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Решением Думы нашего города выплатим более 7 млн рублей всем жителям, испытавшим тяжести военного времени

Решением Думы нашего города выплатим более 7 млн рублей всем жителям, испытавшим тяжести военного времени
Вадим Шувалов, глава города Сургута Сегодня в 16:02
137 0
Полетели? Как сургутяне отреагировали на запуск бумажных самолетиков// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Полетели? Как сургутяне отреагировали на запуск бумажных самолетиков// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Анастасия Якупова Сегодня в 13:50
287 2
Кто виноват, если на машину упала сосулька? // СИА-ПРЕСС отвечает

Кто виноват, если на машину упала сосулька? // СИА-ПРЕСС отвечает
Причиненный ущерб не получится возместить только в одном случае
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:58
195 0
Лишь пятая часть голосующей аудитории siapress.ru постоянно принимает участие в общих собраниях жильцов своего дома // ИНФОГРАФИКА

Лишь пятая часть голосующей аудитории siapress.ru постоянно принимает участие в общих собраниях жильцов своего дома // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:28
171 0
Блог дня. Варламов против Навального. Как получить доступное жилье в России? Как в Голландии? // ВИДЕО

Блог дня. Варламов против Навального. Как получить доступное жилье в России? Как в Голландии? // ВИДЕО
Глеб Пьяных, журналист Сегодня в 09:26
220 0
​Константин Карпеткин: «Дети приходили разные, были и трудные подростки, которые состояли на учете. Вносили смуту в коллектив!»

​Константин Карпеткин: «Дети приходили разные, были и трудные подростки, которые состояли на учете. Вносили смуту в коллектив!»
Мы продолжаем публиковать серию интервью, посвященных юбилейному году учреждения «Наше время»
Дарья Евдокова, Медиацентр 21 апреля в 11:15
950 0
Эльмира Мухтарова: «МТО» - знакомы ли вам эти три буквы? Если вы рождены в 70-х и 80-х годах, то наверняка знаете о молодежных трудовых отрядах не понаслышке».

Эльмира Мухтарова: «МТО» - знакомы ли вам эти три буквы? Если вы рождены в 70-х и 80-х годах, то наверняка знаете о молодежных трудовых отрядах не понаслышке».
Мы продолжаем публиковать серию интервью, посвященных юбилейному году учреждения «Наше время»
Дарья Евдокова, Медиацентр 21 апреля в 10:36
614 3
​Евгений Гололобов: «Наша наука сегодня - это новейшие программы ЭВМ, патенты на изобретения, базы данных и инновационные предприятия»

​Евгений Гололобов: «Наша наука сегодня - это новейшие программы ЭВМ, патенты на изобретения, базы данных и инновационные предприятия»
Елена Курилова 21 апреля в 10:32
508 0
Ежедневно в Югре регистрируется до шести случаев инфаркта миокарда

Ежедневно в Югре регистрируется до шести случаев инфаркта миокарда

В операционно-реанимационный корпус Окружного кардиодиспансера за первый год работы поступило 6 655 пациентов
Анастасия Якупова 20 апреля в 17:15
462 0
​«Тебе должно быть не меньше 15 лет. Ты должен выглядеть не старше 16 лет»

​«Тебе должно быть не меньше 15 лет. Ты должен выглядеть не старше 16 лет»

Сотни подростков со всей страны участвуют в кастинге режиссера Саши Ханта
Сергей Степанов 20 апреля в 16:20
687 0
Где ребёнка научат выговаривать «ррр»? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Где ребёнка научат выговаривать «ррр»? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Откорректировать речь с логопедом в Сургуте можно по полису ОМС и платно
Лилия Сулейманова 20 апреля в 15:52
429 0
Есть решения суда, по которым администрация не имеет права сносить наши гаражи

Есть решения суда, по которым администрация не имеет права сносить наши гаражи
Уже 15 лет чиновники формируют удобное им общественное мнение
Инициативная группа ПГСК «Нефтяник-1», председатель Н. Музалева 20 апреля в 13:06
1490 19
Пятерка по литературе. Безотцовщина, антиутопии и Стефан Цвейг: топ книг от актера театра «Пацаны» и преподавателя Сергея Гиренко

Пятерка по литературе. Безотцовщина, антиутопии и Стефан Цвейг: топ книг от актера театра «Пацаны» и преподавателя Сергея Гиренко

Редакция СИА-ПРЕСС 20 апреля в 09:50
290 0
Непреодолимая дистанция

Непреодолимая дистанция
Вопрос с устранением замечаний на объекте олимпийского значения не двигается уже 4 месяца
Александра Соснина 19 апреля в 15:18
1089 5
Решение проблемы аптечной наркомании в Сургуте не пошло дальше слов

Решение проблемы аптечной наркомании в Сургуте не пошло дальше слов
До сих пор ни одной аптеке не выписали штрафы или предписания
Эдуард Гиниатуллин, руководитель РОО «Страна без наркотиков. Югра» 19 апреля в 14:04
1016 9
Счет в иностранном банке за пределами России: что потребует налоговая? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Счет в иностранном банке за пределами России: что потребует налоговая? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
За нарушение закона выпишут штраф
Лилия Сулейманова 19 апреля в 13:04
355 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика