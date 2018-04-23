​Премьер-министр Армении Саргсян подал в отставку из-за массовых протестов

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, пишут «Ведомости» со ссылкой на News.am.

Издание пишет, что его назначение вызвало массовые протесты в Армении. Уже известно о более чем 200 задержанных. Протест возглавляет лидер оппозиции депутат Никол Пашинян.

Согласно информации, в заявлении Саргасяна, которое было распространено пресс-службой правительства, он обращается ко всем гражданам. «Никол Пашинян был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», – заявил Саргсян.

Отметим, что с 13 апреля в Ереване и ряде городов республики происходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.