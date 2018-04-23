​В Сургуте стартовала акция «Ребенок в комнате - закрой окно!»

Волонтерское содружество «Поиск пропавших людей – Югра» объявило страт акции «Ребенок в комнате - закрой окно!». По неофициальной статистике сургутского отделения волонтеров, с начала года в России 28 детей выпали из окон, 7 из них умерли. Отряд заявил, что в весеннее-летний период проблема стоит более актуально, поэтому к ней нужно активно привлечь внимание.

Чтобы стать участником акции необходимо сфотографироваться с надписью «Ребенок в комнате - закрой окно! Москитная сетка не спасёт от падения» и разместить фото в социальной сети VK или Instagram с хэштегом #берегитедетей. Также нужно упомянуть сообщество в посте (VK - @ poisk_surgut и Instagram - @poiskdeteysurgut).

Организаторы акции отмечают, желательно, чтобы на фотографии был ребенок. Каждые две недели волонтеры будут отбирать лучшие публикации и дарить «наклейки безопасности».