​Жительница Пойковского, чтобы уберечь подругу от транжирства, украла у нее деньги

Жительница Пойковского обратилась к полицейским, заявив, что у нее из квартиры пропали восемь тысяч рублей.

Следов взлома входной двери женщина не обнаружила. Полицейские установили, что накануне потерпевшая со своей знакомой распивала алкоголь. Когда хозяйка квартиры уснула, ее подруга похитила денежные средства.

54-летняя воровка пояснила, что так она хотела уберечь подругу от транжирства и неумения экономить.

За кражу она может попасть за решетку на два года.