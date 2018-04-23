Нефтеюганец пытался украсть гараж

Полицейские Нефтеюганска на территории одного из гаражных кооперативов заметили компанию, которая грузила металлический гараж в грузовой автомобиль. Мужчины явно нервничали и оглядывались по сторонам. При проверке они не смогли предоставить необходимые документы о владении конструкцией. В итоге выяснилось, что на протяжении нескольких месяцев один из мужчин посещал разные гаражные кооперативы и присматривал бокс, чтобы украсть его.

За кражу ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.