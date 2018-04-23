​Галерея «Стерх» приглашает на выставку-проект художников и дизайнеров Сургута

В галерее современного искусства «Стерх» с 20 мая по 9 сентября состоится выставка-проект художников и дизайнеров Сургута и Югры «Обское дикое барокко».

Ежегодный вернисаж сургутских художников расширил географию и стал тематическим. Предлагаемая тема – «Обское дикое барокко». Участникам предлагается использовать «местный элемент» (этнический, архаический, современный) в необычном решении, причудливом декоре – в новой работе или недавней, в которой тема «угадана».

В выставке участвуют художники и дизайнеры Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Лангепаса.

Выставка откроется в «День музея» 20 мая, с арт-занятиями (связанными с темой проекта) и концертом-проектом (барокко, необарокко, премьера театральной музыки про обских пиратов 1745 года).