​Галерея «Стрех» приглашает на концерт «Обское дикое барокко»

12 и 20 мая в 18:00 в галерее современного искусства «Стерх» прозвучит программа «Обское дикое барокко».

Концерт включает музыку барокко, необарокко и премьеру театральной музыки «Обское дикое барокко» (про обских пиратов 1745 года). Барокко выбрано северное (арии Пёрселла и Генделя), дикое (пляска дикарей Рамо), новое (сюита киномузыки Шнитке), местное (авантюрная история в музыке сургутского композитора С. Зятькова).

В программе задействованы Алёна Поль, духовой квинтет Amadeus, струнный квартет и солисты Сургутской филармонии, В. Литвиченко (диджериду), дирижёр – Станислав Дятлов.