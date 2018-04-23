​Модная мастерская СурГПУ взяла Гран-при окружной Студенческой весны

С 18 по 21 апреля в Ханты-Мансийске прошёл фестиваль студенческого творчества – большой праздник для молодых талантов.

563 участника из 23 учебных заведений (8 вузов, 15 сузов) получили концентрированный заряд эмоций, знаний и энергии во время конкурсных дней, мастер-классов от членов жюри.

Делегация СурГПУ была представлена 8 командами и индивидуальными конкурсантами. Лучше всех, просто блестяще, проявили себя модельеры Педагогического.

Так, модная мастерская «Кардиган» под руководством Анны Чиняевой с коллекцией «Настенька» получила - Гран-при фестиваля. Вторая награда модной студии СурГПУ – серебро за коллекцию «Весна – время перемен».

− Коллекция «Настенька» создана по мотивам сказки русского писателя Сергея Аксакова. Всё, что вы увидели, вышивки на костюмах, всё это сделали участницы студии. При пошиве мы использовали натуральные ткани: лён и хлопок, тонкий креп, а также металлизированные нити. Примечательно, что коллекция создана при помощи Сургутского краеведческого музея, они помогли с литературой. В основе выкроек сарафанов, платьев и рубах лежит традиционный русский костюм по выкройкам 17 века, − рассказала Анна Чиняева.

На протяжении многих лет, начиная с 2008 года, когда был получен первый Гран-при, наша «Модная мастерская», известная на городском уровне как «Кардиган», не останавливается на достигнутом, продолжает участвовать в конкурсах и побеждать.

В 2008 году стильная студия СурГПУ получила Гран-при регионального финала международного конкурса «Русский силуэт». Участвовала в московских показах и вошла в финал. Спустя два года команда «Модной мастерской» вновь вышла на московский подиум – в составе финалистов конкурса «Русский силуэт - 2010», где коллекция «Рубеж Эр» получила спецприз от известного российского стилиста и телеведущей Эвелины Хромченко.





«Модная мастерская» также пробовала себя на Евразийском международном конкурсе национального костюма «ЭтноЭрато», в которой участвовали дизайнеры одежды из России, Монголии, Белоруссии и Казахстана. Со славянской коллекцией «Мир» студия стала дипломантом III степени в конкурсе «Лучший сценический этнический костюм в действии».

Впереди у наших дизайнеров покорение всероссийской"Студенческой весны" и дальнейшее продвижение русского стиля.