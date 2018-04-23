Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» продлевает срок приема заявок на участие

Крупнейший российский фестиваль уличного искусства «Стенограффия», совместно с программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», приглашает художников к участию в фестивале.

До 30 апреля включительно любой желающий, начинающий или профессиональный художник, деятель искусства или житель города с активной общественной позицией может прислать свое портфолио в формате PDF организаторам фестиваля «Стенограффия» на почту hello@stenograffia.ru.

По итогам сбора заявок будут выбраны самые интересные авторы, которые смогут реализовать свои проекты в рамках фестиваля «Стенограффия» с мая по сентябрь в девяти населенных пунктах страны.

Подать заявку, ознакомиться с условиями участия и требованиями к портфолио можно на сайте фестиваля: stenograffia.ru, а также на страницах «Стенограффии» в социальных сетях.

Справка:

«Стенограффия» — крупнейшее стрит-арт событие в России, проходящее с 2010 года, в рамках которого уличные художники превращают невзрачные городские постройки в объекты искусства, опираясь на особенности регионов-участников. Фестиваль наполняет города историями, которыми приятно делиться, а каждый объект становится точкой притяжения, дает людям возможность строить новые отношения со своим городом.

В этом году «Стенограффия» пройдет в девятый раз, и в рамках фестиваля новые объекты уличного искусства появятся в Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Муравленко, Оренбурге, Томске, а также в поселках за полярным кругом Новый Порт и Мыс Каменный.