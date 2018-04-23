Фонд «Общественное мнение»: Россияне уверены, что наша страна обеспечит безопасность во время ЧМ по футболу

Фонд «Общественное мнение» провел опрос и выяснил, что 90 процентов россиян уверены в том, что наша страна сможет обеспечить безопасность участников и болельщиков во время Чемпионата мира по футболу, пишет «ЭХО Москвы».

Однако при этом 13 процентов опрошенных уверены, что вероятность теракта на спортивных объектах очень высока.

В свою очередь 55 процентов отметили, что иностранные болельщики не прислушаются к рекомендациям властей своих стран не посещать Россию во время Чемпионата.