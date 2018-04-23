​Выпускница СурГПУ стала лучшим журналистом Югры-2017

Торжественная церемония награждения победителей и призёров окружных конкурсов профессионального мастерства «Журналист года» и «Мир нашему дому» состоялась в рамках регионального форума «Информационный мир Югры» в Ханты-Мансийске.

Более популярный и престижный конкурс «Журналист года Югры» набрал более 160 участников, в конкурсе «Мир нашему дому» свои работы представили более 50-ти авторов и творческих коллективов.

Ольга Прядоха, выпускница филологического факультета направления «Журналистика» СурГПУ, корреспондент газеты «Сургутская трибуна», признана «Лучшим журналистом печатных СМИ». Высокую награду Ольга разделила с заместителем главного редактора газеты «Новости Югры» Михаилом Осиповым.





- У меня два слова, как два хештега: уважение к коллегам и к героям, тем, о ком мы пишем и рассказываем различными способами каждый день, – так поздравила лучших журналистов заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова.

А как оценивает свой успех наша победительница?

- Ольга, вы закончили СурГПУ в 2013-ом году, и за несколько лет работы на вашей полке с наградами и благодарностями буквально не осталось места. «Журналист года–2015» Сургута, «Журналист года Югры-2017». Думали ли вы, что добьётесь такого успеха в журналистике?

- На самом деле, журналист работает не ради наград, поверьте. Мне было приятно, что три года назад звание «Журналиста года» я получила из рук наставника и моего учителя Валерия Матвеева. Этот момент стал последней нашей с ним встречей, увы. Тогда, на сцене, он лаконично и просто дал мне совет: «Не черстветь!». И я это помню по сей день и, думаю, буду помнить всегда.

- За какой материал вы получили эту высокую награду?

- За очерк о Елене Сагитовой, к сожалению, уже ушедшей из жизни. Елена Юрьевна была общественницей, директором регионального фонда помощи людям с аутизмом и ментальными нарушениями развития «Город солнца», председателем попечительского совета сургутского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. У нас с Еленой был проект с реабилитационными центрами Югры. Потом я написала о ней очерк, который, как видно, тронул не только меня.

- Как на ваше профессиональное становление повлиял Сургутский Педагогический?

- Как профессионала меня сделали не только СМИ, но и СурГПУ. Мне довелось прослушать лекции практикующих журналистов, благодаря вузу я смогла пойти на практику в разные редакции города. При этом я всегда чувствовала поддержку родного филологического факультета, преподавателей и наставников, а это важно!