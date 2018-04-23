Сбербанк обучил финансовой грамотности более тысячи школьников из Западной Сибири

Сбербанк стал генеральным партнером IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. На территории Западной Сибири сотрудники банка провели открытые уроки в школах Тюмени, Омска, Сургута, Ханты-Мансийска, Когалыма, Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Школьники побывали на экскурсиях в офисах банка, приняли участие в финансовых играх и квестах.

«Современные подростки являются активными пользователями банковских продуктов. Благодаря «Неделе финансовой грамотности» более тысячи школьников из Западной Сибири узнали больше о безопасном пользовании банковскими картами и мобильным приложением Сбербанк Онлайн. Мы рассказали ребятам о том, что такое финансовое планирование и как можно накопить деньги на свою мечту. Надеемся, что полученные знания и советы будут полезными, школьники не только будут следовать им сами, но и расскажут о финансовой безопасности своим родителям, бабушкам и дедушкам», – прокомментировал председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко.

«Наши девятиклассники с удовольствием поучаствовали в квесте «Планирование личных финансов», – делится впечатлениями специалист по учебно-методической работе школы №1 г.Сургута Юлия Кравченко. – Узнали о возможных рисках при планировании собственного бюджета. Знания и навыки, полученные в ходе выполнения заданий, точно пригодятся ребятам во взрослой жизни».

Повышение финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. Банк реализует ряд программ, которые охватывают все категории населения страны. Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи — комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий. С помощью финансовых квестов, открытых лекций и уроков, семинаров, мастер-классов, конкурсов и деловых игр банк обучает школьников и студентов грамотному финансовому поведению.