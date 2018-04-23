​Хотите внести свою лепту в историю Сургута? Тогда участвуйте в конкурсе на лучшее название для нового жилого комплекса

Приз — 30 000 рублей на покупку нового велосипеда.
Исходные данные: два дома, высотой в 16 этажей, будут расположены в 30 микрорайоне Сургута. В домах предусмотрены квартиры-студии с 1, 2, 3 спальнями.
Что нужно сделать?
- Внимательно прочитать требования к названию
- Придумать его
- Заполнить форму на странице конкурса, кликнув на ссылку
- Нажать «отправить».
- При желании — повторить процесс заново
Варианты названий принимаем до 4 мая включительно. Но долго думать нет времени! Переходите по ссылке прямо сейчас, внимательно читайте подробные условия конкурса и присылайте варианты названий.
Самое звучное — будет вписано в историю города на десятки лет
Как противостоять травле ребёнка в школе? Наталья Киосе и Рустам Муслумов // ONLINE 28 апреля в 11.30