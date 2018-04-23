​Хотите внести свою лепту в историю Сургута? Тогда участвуйте в конкурсе на лучшее название для нового жилого комплекса

Приз — 30 000 рублей на покупку нового велосипеда.

Исходные данные: два дома, высотой в 16 этажей, будут расположены в 30 микрорайоне Сургута. В домах предусмотрены квартиры-студии с 1, 2, 3 спальнями.

Что нужно сделать?

Внимательно прочитать требования к названию Придумать его Заполнить форму на странице конкурса, кликнув на ссылку Нажать «отправить». При желании — повторить процесс заново

Варианты названий принимаем до 4 мая включительно. Но долго думать нет времени! Переходите по ссылке прямо сейчас, внимательно читайте подробные условия конкурса и присылайте варианты названий.

Самое звучное — будет вписано в историю города на десятки лет