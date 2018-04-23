​Минфин может увеличить внутренние займы в 2018 году на 200 млрд рублей

Представитель Минфина Константин Вышковский рассказал, что программа внутренних заимствований на 2018 год может быть увеличена на 200 миллиардов рублей, пишет «Эхо Москвы».

По его словам, это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, в котором свёрстан бюджет. В бюджете на 2018 г. заложен курс 64,7 руб. за доллар, в первые месяцы года доллар стоил 57–58 рублей. Вышковский подчеркнул, что возможные изменения никак не связаны с санкциями.

Планы выхода на внешние рынки Минфин пока не меняет, также не предусматривается отказ от части внешних займов в пользу внутренних, заявил Вышковский. Он считает, что массового выхода инвесторов из российских долговых бумаг не наблюдается.