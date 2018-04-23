​В Тюменской области выпускают почти 1,5 млрд куриных яиц в год. Почти по тысяче штук на одного жителя

Тюменские аграрии бьют рекорды: производство куриных яиц в регионе скоро достигнет 1,5 млрд штук в год. Уже сейчас в области производят 3 процента всего федерального объема яиц и занимает седьмое место в России по этому показателю. Это покрывает не только потребности региона, но и дает большое поле для экспорта.

Флагманами гигантских объемов производства куриных яиц стали три фабрики, развитие которых в последние годы обеспечила масштабная программа привлечения и поддержки инвесторов в Тюменской области – «Боровская», «Пышминская» и «ПРОДО Тюменский бройлер». Птицефабрика «Боровская» еще находится в процессе модернизации производства, поэтому новые рекорды в тюменском агропроме не за горами.

По словам губернатора Владимира Якушева, в 2017 году рост агропромышленного производства в области (3,8 процента) впервые за последние годы был выше среднероссийского (2,4 процента). Это – закономерный итог инвестполитики регионального правительства, которое в течение многих лет привлекает крупный бизнес и дает ему хорошие условия для вложения своих денег и реализации масштабных и технологичных проектов.