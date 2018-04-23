​Более 40 процентов жителей Тюменской области занимаются спортом

Почти 41 процент жителей Тюменской области систематически занимаются физкультурой и спортом. Эти данные привел губернатор Владимир Якушев во время отчета перед региональным парламентом. Он также рассказал, что за 2017 год в развитие спортивной инфраструктуры область вложила 860 млн рублей. Деньги были направлены, в частности, на открытие спортивного комплекса «Боровский» площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

Но привлечение людей к активному образу жизни происходит не только на уровне крупных проектов – власти правильно полагают, что для этого нужно создавать правильные бытовые условия. Поэтому в тюменских парках (и существующих, и открывающихся) постоянно прокладывают беговые, лыжные, велосипедные дорожки, устанавливают спортивные площадки. В итоге в 2017 году Тюменская область вошла в тройку лидеров федерального рейтинга по уровню развития физкультуры и спорта, а среди субъектов федерации с населением меньше 2 млн человек она вообще лидирует.

Напомним, что немногим более 34 процентов россиян регулярно занимаются спортом – это статистика профильного министерства. Задача, которую ставит перед собой Минспорт – привести к активному образу жизни 40 процентов россиян к 2020 году.