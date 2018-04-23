​По сравнению с прошлым годом количество операций по картам «Мир» в Югре увеличилось в 40 раз

По итогам первого квартала 2018 года в Югре было совершено 4,8 миллиона межбанковских операций по картам «Мир», пишет ugra-news.

Сейчас регион находится на 6 позиции среди самых активных держателей национальных карт. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество операций увеличилось в 40 раз, а средняя сумма покупки составила 768 рублей.

«Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что карта «Мир» становится привычным платежным инструментом для жителей Ханты-Мансийского округа: ей пользуются не только для снятия наличных и оплаты какой-то единовременной покупки, но и для различных повседневных трат», – отмечают в пресс-службе платежной системы «Мир».