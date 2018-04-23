​Дуров назначил очередную акцию с запуском бумажных самолетиков

Создатель Telegram Павел Дуров назначил очередную акцию с запуском бумажных самолетов на 19:00 29 апреля, пишет Meduza.

Он поблагодарил россиян за участие в акции с запуском бумажных самолетиков, которая прошла накануне. Дуров также подчеркнул, что если спецслужбы получат ключи шифрования, то они смогут бесконтрольно читать переписку пользователей мессенджера и это снизит безопасность общества в целом.

«Ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования. Отмена права на конфиденциальность — лекарство, которое опаснее самой болезни», – заявил основатель Telegram.