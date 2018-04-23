Самыми востребованными направлениям у авиапассажиров Сургута стали Москва, Питер и Худжанд

Наиболее востребованным маршрутом с начала 2018 года стало московское направление, сообщает центр информации сургутского аэропорта.

Лидируют также Санкт-Петербург, Уфа и Новосибирск. Уверенно растет спрос на международные рейсы. В связи с сезонным спросом, продолжается рост пассажиропотока на ближнее зарубежье: Худжанд, Ош, Бишкек.

Среди международных туристических маршрутов самым популярным в январе-марте стал Таиланд.

При этом на Пхукет отправились 8 267 человек, что в 4 раза больше по отношению к первому кварталу 2017.

В Утапао было перевезено 5 142 пассажира, что в 2 раза выше аналогичного показателя прошлого года.