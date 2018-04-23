​В Госдуме хотят расширить перечень причин для лишения полномочий депутатов и сенаторов

Экспертная комиссия при комитете по безопасности Госдумы РФ поддержала концепцию законопроекта, согласно которому несоответствие расходов доходам, а также неполные или недостоверные сведения в ежегодной декларации о доходах могут стать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации приобретенного на сомнительные средства имущества, пишут «Известия».

«Законопроект предлагает расширить перечень правонарушений, которые послужат основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата. Так, к лишению мандата может привести заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов. Если нарушение было совершено по неосторожности, предлагается выносить виновному предупреждение», – говорится в публикации.

«Наша задача - дифференцировать ответственность, чтобы досрочное прекращение полномочий не было единственным наказанием, как сейчас. Кроме того, мы должны защитить тех депутатов, которые честно выполняют обязанности в рамках своих полномочий, и не допустить, чтобы их можно было привлечь к ответственности по надуманным основаниям», – заявил он.