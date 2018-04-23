​Telegram пригласил людей, участвующих в акции с самолетиками, убрать за собой

Мессенджер Telegram разослал своим пользователям сообщения в которых обратился ко всем участникам акции с самолетиками.

"Через час после окончания сегодняшней акции приглашаем собрать те самолетики, которые вы найдете у Вашего дома", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня днем Telegram предложил россиянам запускать бумажные самолетики в поддержку свободного интернета.