​Telegram пригласил людей, участвующих в акции с самолетиками, убрать за собой

Мессенджер Telegram разослал своим пользователям сообщения в которых обратился ко всем участникам акции с самолетиками.
"Через час после окончания сегодняшней акции приглашаем собрать те самолетики, которые вы найдете у Вашего дома", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня днем Telegram предложил россиянам запускать бумажные самолетики в поддержку свободного интернета.
Сургутский район — территория возможностей? Председатель комитета экономического развития Вениамин Матаев // ONLINE 23 апреля в 14:00