​Макрон заявил, что Путин сильный президент, добивающийся величия своей страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает главу российского государства Владимира Путина сильным лидером, стремящимся сделать свою страну великой, пишет «ТАСС».

Однако он призывает государства Запада к осторожному подходу к Москве. Об этом Макрон заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой», – приводит его слова телеканал в своем Twitter.

Макрон уверен, что президент РФ занимает «чрезвычайно жесткую позицию по отношению к меньшинствам и его оппонентам».