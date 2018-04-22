​Роскомнадзор объяснил из-за чего принял решение заблокировать Google

В официальной группе Роскомнадзора в «ВКонтакте» появилось сообщение, подтверждающие блокировку Google, пишет Meduza.

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к Google тем, что компания все еще позволяет Telegram использовать свои IP-адреса для обхода блокировки в России.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России.

В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», – говорится в сообщении Роскомнадзора.