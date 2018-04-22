​Google прокомментировал блокировку его ip-адресов

Представители пресс-службы Google рассказали, что знают о сбоях в работе некоторых сервисов, пишут «Ведомости».

«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях», – заявил представитель пресс-службы компании.

Отметим, что сегодня утром пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля.

Предположительно, проблемы вызваны действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть ip-адресов Google. Об этом, например, сообщали гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.