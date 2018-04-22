​Telegram предложил россиянам запускать бумажные самолетики в поддержку свободного интернета

Telegram разослал сообщения, в которых предлагает россиянам запустить бумажные самолетики из своих окон в 7 часов вечера. Такое сообщение получили многие пользователи мессенджера. Таким образом Telegram предлагает поддержать свободный интернет.

В оповещении сказано, что это акция в поддержку свободного интернета, приуроченная к седьмому дню блокировки Telegram в России.