​Telegram предложил россиянам запускать бумажные самолетики в поддержку свободного интернета

Telegram разослал сообщения, в которых предлагает россиянам запустить бумажные самолетики из своих окон в 7 часов вечера. Такое сообщение получили многие пользователи мессенджера. Таким образом Telegram предлагает поддержать свободный интернет.
В оповещении сказано, что это акция в поддержку свободного интернета, приуроченная к седьмому дню блокировки Telegram в России.
Сургутский район — территория возможностей? Председатель комитета экономического развития Вениамин Матаев // ONLINE 23 апреля в 14:00