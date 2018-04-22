Накануне в Югре стартовал Чемпионат мира по теннису «Кубок Федерации» между женскими сборными командами России и Латвии.

Впервые Ханты-Мансийск принимает у себя соревнования по теннису мирового уровня. Среди зрителей присутствовали губернатор Югры Наталья Комарова и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Первая встреча состоялась между Анастасией Севастовой (Латвия) и Анастасией Павлюченковой (Россия). По итогам первого сета перевес оказался на сторону российской теннисистки – 6:3. Второй сет со счетом 6:3 выиграла Латвия. Череда ошибок Севастовой в решающих розыгрышах позволила нашей спортсменке довести третий сет до победного конца, завершив матч со счетом 2:1 по сетам (6:3, 2:6, 6:4).

Таким образом, Анастасия Павлюченкова принесла первое очко своей команде в матче плей-офф второй Мировой группы «Кубка Федерации» против сборной Латвии.