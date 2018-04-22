​СМИ: Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google. Пользователи жалуются на отсутствие доступа к поисковику и другим сервисам

Специалист по кибербезопасности Александр Литреев сообщил в своем Telegram канале о том, что Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов поисковика Google, пишет Meduza.

Также блокировку подтвердил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, который отслеживает «выгрузку» Роскомнадзора. Как следует из данных мониторинга Кулина, заблокированы оказались около 60 IP-адресов сайта google.com.

Некоторые пользователи из России ночью 22 апреля сообщили о проблемах с доступом к google.com и ряду сервисов Google.

По данным сайта Downdetector на 09:30 по московскому времени, трудности с доступом к google.com сохранялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и ряде других городов.