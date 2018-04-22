​Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил о скором уходе из политики

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что намерен прекратить свою работу в сфере политики и не планирует становиться членом Совета Федерации, пишут «Ведомости».

«Честно говоря, не хочу я и смысла нет в политике оставаться», – заявил Тулеев в интервью местному телеканалу ТВМ.

Отметим, что на данный момент он занимает должность председателя Совета народных депутатов Кузбасса.

По его словам, он не планирует куда-либо переезжать из Кузбасса. «Куда я еду? У меня же здесь могилы и родителей, и сына. Я не представляю себя и Кузбасс отдельно», – сказал Тулеев.

Он также подчеркнул, что покинул должность главы региона по моральным причинам. Тулеев заявил, что если бы не трагедия в «Зимней вишне», он бы ушел из политики осенью 2018 г. из-за проблем со здоровьем. Однако он отмечает, что не уйдет с поста спикера кузбасского парламента.