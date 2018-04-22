​В Москве из-за непогоды погиб 1 человек и 12 пострадали

В московские больницы доставлены 12 человек, пострадавших в результате непогоды, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение мэра Москвы Сергея Собянина.

«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», – написал он в своем Twitter.

Напомним, что в субботу в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В столице наблюдаются сильный ветер с порывами до 22 м/с, гроза, ливень. По словам Собянина штормовой ветер повалил сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий.

Точных данных о пострадавших в Московской области нет. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что в Москве и Подмосковье в общей сложности пострадали 17 человек. Один мужчина в Мытищах погиб.