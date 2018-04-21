За 1 квартал того года на дорогах Сургутского района зарегистрировано 47 ДТП, в которых четыре человека погибли и 90 получили травмы различной степени тяжести. Основной причиной ДТП является грубые нарушения ПДД (превышение скорости движения, нарушение правил обгона и выезд на встречку). В этом году увеличилось количество происшествий с участием водителей, стаж которых менее двух лет.
На дорогах Сургутского района за первый квартал произошло почти 50 аварий
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 15:05, просмотров: 76, комментариев: 0
Сургутский район — территория возможностей? Председатель комитета экономического развития Вениамин Матаев // ONLINE 23 апреля в 14:00