На дорогах Сургутского района за первый квартал произошло почти 50 аварий

За 1 квартал того года на дорогах Сургутского района зарегистрировано 47 ДТП, в которых четыре человека погибли и 90 получили травмы различной степени тяжести. Основной причиной ДТП является грубые нарушения ПДД (превышение скорости движения, нарушение правил обгона и выезд на встречку). В этом году увеличилось количество происшествий с участием водителей, стаж которых менее двух лет.