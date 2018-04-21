​Список улиц, которые будут перекрыты в Сургуте 1 мая

1 мая для организации праздничного шествия в Сургуте будет перекрыто движение транспорта с 8 до 13 часов.

На сайте администрации сообщается, что проехать будет невозможно по следующим маршрутам:

Энтузиастов (от улицы Восход до перекрестка: проспект Ленина – улица Чехова);

пр. Ленина (нечетная сторона, от перекрестка: улица И. Киртбая – улица Профсоюзов до транспортной развязки № 1);

пр. Ленина (от транспортной развязки № 1 до перекрестка: проспект Ленина – улица 50 лет ВЛКСМ);

Островского (от транспортной развязки № 3 до перекрестка: улица Островского – улица Студенческая);

Майской (от транспортной развязки № 3 до перекрестка: улица Майская – улица Энергетиков);

Губкина (от перекрестка: улица Губкина – улица Нефтяников до перекрестка: улица Губкина – улица Энтузиастов);

Дзержинского, Бахилова, Декабристов, Магистральной, Григория Кукуевицкого на перекрестках с проспектом Ленина;

пр. Мира (нечетная сторона, от улицы Лермонтова до транспортной развязки № 1).

Также по маршруту построения и движения праздничных колонн будет ограничен выезд с близлежащих дворов.