​Список улиц, которые будут перекрыты в Сургуте 1 мая

1 мая для организации праздничного шествия в Сургуте будет перекрыто движение транспорта с 8 до 13 часов.
На сайте администрации сообщается, что проехать будет невозможно по следующим маршрутам:
- Энтузиастов (от улицы Восход до перекрестка: проспект Ленина – улица Чехова);
- пр. Ленина (нечетная сторона, от перекрестка: улица И. Киртбая – улица Профсоюзов до транспортной развязки № 1);
- пр. Ленина (от транспортной развязки № 1 до перекрестка: проспект Ленина – улица 50 лет ВЛКСМ);
- Островского (от транспортной развязки № 3 до перекрестка: улица Островского – улица Студенческая);
- Майской (от транспортной развязки № 3 до перекрестка: улица Майская – улица Энергетиков);
- Губкина (от перекрестка: улица Губкина – улица Нефтяников до перекрестка: улица Губкина – улица Энтузиастов);
- Дзержинского, Бахилова, Декабристов, Магистральной, Григория Кукуевицкого на перекрестках с проспектом Ленина;
- пр. Мира (нечетная сторона, от улицы Лермонтова до транспортной развязки № 1).
Также по маршруту построения и движения праздничных колонн будет ограничен выезд с близлежащих дворов.
Сургутский район — территория возможностей? Председатель комитета экономического развития Вениамин Матаев // ONLINE 23 апреля в 14:00